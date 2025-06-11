11 июня, 16:15Город
Экспертиза показала, что Мавзолей Ленина можно использовать с ограничениями
Внешне Мавзолей Ленина выглядит как обычно, однако экспертиза показала, что облицовка отходит от несущей конструкции, кирпичные стены внутри разрушены, а краска местами отслоилась. Общее техническое состояние сооружения оценили как ограниченно работоспособное.
Минкультуры РФ уже заключил контракт на реконструкцию с подрядчиком. На ремонт выделят около 20 миллионов рублей. Тело В. И. Ленина выносить из усыпальницы не будут, так как работы не затронут главный зал с саркофагом.
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