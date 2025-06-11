Новости градостроительного комплекса Москвы

Современный жилой квартал будет создан в Бутырском районе по программе КРТ, сообщил Сергей Собянин. У станции метро "Фонвизинская" построят жилье для программы реновации и необходимую инфраструктуру.

"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками для создания современной инфраструктуры и рабочих мест. Сейчас на участках общей площадью 820 гектаров продолжается реализация 334 проектов в рамках МаИП. Общая площадь возводимых объектов составит 9 миллионов квадратных метров", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В новой школе Филимонковского района создадут спортивный кластер на свежем воздухе площадью 5 тысяч квадратных метров. Завершить строительство учебного учреждения планируется в 2025 году, после чего его передадут на баланс города.