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Новости

11 июня, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Полиция Москвы задержала всех участников инцидента с якобы похищением девушки

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Современный жилой квартал будет создан в Бутырском районе по программе КРТ, сообщил Сергей Собянин. У станции метро "Фонвизинская" построят жилье для программы реновации и необходимую инфраструктуру.

"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками для создания современной инфраструктуры и рабочих мест. Сейчас на участках общей площадью 820 гектаров продолжается реализация 334 проектов в рамках МаИП. Общая площадь возводимых объектов составит 9 миллионов квадратных метров", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В новой школе Филимонковского района создадут спортивный кластер на свежем воздухе площадью 5 тысяч квадратных метров. Завершить строительство учебного учреждения планируется в 2025 году, после чего его передадут на баланс города.

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