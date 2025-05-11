По программе реновации более 160 тысяч москвичей получили новые квартиры

В рамках программы реновации более 160 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры. Вместо ветхих пятиэтажек горожане получили современные благоустроенные дома с лифтами, колясочными, консьержными и даже помещениями для мытья лап у собак. Об этом рассказали участники переезда, а также эксперты строительной отрасли.

По словам заслуженного строителя России Азария Лапидуса, на месте устаревшего жилья формируются новые городские кварталы. Программа реновации продолжается, и вскоре перемены ощутят еще больше жителей столицы.

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