11 февраля, 08:45

Город

В жилом комплексе Knightsbridge Private Park выставили на продажу двухуровневый таунхаус

В одном из жилых комплексов Москвы, Knightsbridge Private Park, выставлен на продажу просторный двухуровневый таунхаус площадью 640 квадратных метров. Объект полностью готов к проживанию.

На первом уровне расположены кухня, гостиная с высотой потолков 7,2 метра, кинозал, винная комната и 2 спальни с ванными и гардеробными. На втором уровне находятся еще 4 спальни с ванными комнатами, гардеробными и кабинет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городнедвижимостьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

