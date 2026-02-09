На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция, связанная с гаражами

На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция. Владельцы старых гаражей, которые расположены недалеко от центра Москвы, продают их за большие деньги.

Хозяева делают в них ремонт, проводят коммуникации и выставляют объявления за миллионы рублей. Утверждается, что в таких помещениях можно жить, поскольку их оснащают всеми удобствами – холодильниками, микроволновками, плитами и даже телевизорами.



Однако риелторы рекомендуют за те же деньги покупать квартиры, поскольку так можно будет избежать проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.