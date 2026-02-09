Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:45

Экономика

На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция, связанная с гаражами

"Деньги 24": новостройки массового сегмента в Москве подорожали почти на 40%

Выставка с участием более 250 российских промышленных компаний стартовала в Эр-Рияде

"Деньги 24": почти 400 тыс жалоб направили россияне на банки в 2025 году

Россияне стали брать меньше кредитов

Рубль продемонстрировал устойчивость на рынке

"Деньги 24": пассажиропоток зарубежных авиакомпаний увеличился на 25% в России

"Деньги 24": ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 13 февраля

"Деньги 24": в Госдуме усомнились, что застройщик "Самолет" получит господдержку

"Деньги 24": Минфин России вынужден тратить по 200 млрд рублей из ФНБ каждый месяц

На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция. Владельцы старых гаражей, которые расположены недалеко от центра Москвы, продают их за большие деньги.

Хозяева делают в них ремонт, проводят коммуникации и выставляют объявления за миллионы рублей. Утверждается, что в таких помещениях можно жить, поскольку их оснащают всеми удобствами – холодильниками, микроволновками, плитами и даже телевизорами.

Однако риелторы рекомендуют за те же деньги покупать квартиры, поскольку так можно будет избежать проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономиканедвижимостьгородвидеоЕвгения МирошкинаРустам ШафиуллинСтанислав Кулик

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

