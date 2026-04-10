Павильон "Лето" и ресторан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют по историческим чертежам

На ВДНХ идет масштабная реставрация павильона "Лето" и ресторана "Золотой колос". За последние годы на ВДНХ привели в порядок 42 объекта культурного наследия. Реставраторы работают по историческим чертежам и уцелевшим фрагментам.

Недостающие детали люстр отливали заново, советский хрусталь для плафонов нашли на барахолке ради сохранения аутентичности. После реставрации ресторан снова станет главной точкой питания на ВДНХ, часть помещений отдадут под выставочные пространства.

