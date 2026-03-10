Музею-заповеднику "Московский Кремль" исполняется 220 лет. Отсчет ведется с 10 марта 1806 года, когда император Александр I подписал специальный указ. Документ предписывал превратить царскую сокровищницу в первый общедоступный музей Москвы.

Сейчас музейный комплекс включает в себя Оружейную палату и архитектурный ансамбль Соборной площади. В него входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Положения ризы Богородицы, Патриаршие палаты и колокольня "Иван Великий".

