25 февраля, 15:30

Общество

Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 5 лет

Ракова рассказала, что 50 тыс москвичей открыли бизнес с помощью центра "Моя работа"

В столице вышел "Ультима гид" от "Яндекс Еды" с лучшими ресторанами и барами

Блины с разными начинками подготовили для москвичей в "Азбуке вкуса"

Одежда и обувь Adidas может исчезнуть из российских магазинов

СМИ сообщили, что владельцы "Авиасейлс" начали искать покупателя для бизнеса

Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

"Деньги 24": скандал произошел на рынке онлайн-бронирования отелей

Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 5 лет. За это время с помощью специалистов центра открыли бизнес 50 тысяч москвичей. Юбилей отметили праздничным мероприятием, в рамках которого гостям рассказали о востребованных сферах на рынке и возможностях центра.

Посетителям предлагают пройти тест на определение предпринимательских способностей и принять участие в бизнес-игре. Руководитель отдела содействия организации собственного дела центра Юлия Гордеева рассказала, что специалисты помогают будущим предпринимателям от разработки бизнес-идеи до ее реализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнесобществогород

