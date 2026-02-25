Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 5 лет. За это время с помощью специалистов центра открыли бизнес 50 тысяч москвичей. Юбилей отметили праздничным мероприятием, в рамках которого гостям рассказали о востребованных сферах на рынке и возможностях центра.

Посетителям предлагают пройти тест на определение предпринимательских способностей и принять участие в бизнес-игре. Руководитель отдела содействия организации собственного дела центра Юлия Гордеева рассказала, что специалисты помогают будущим предпринимателям от разработки бизнес-идеи до ее реализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.