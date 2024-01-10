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10 января, 07:45

Город

Катки на площадках "Московских сезонов" будут работать в столице до 29 февраля

Катки на площадках "Московских сезонов" будут работать в столице до 29 февраля

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Несмотря на то, что "Путешествие в Рождество" завершилось, фестивальные катки открыты до конца зимы. Попасть туда можно бесплатно, но нужна регистрация на сайте "Московские сезоны".

Всего в списке 23 катка, где можно провести время с собственным инвентарем. Все ледовые пространства открыты для посетителей по будням с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 20:00.

При отсутствии собственных коньков гости могут арендовать их в пунктах проката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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