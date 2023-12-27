На социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" можно купить подарки на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут купить подарки на Новый год и Рождество на маркетплейсе "Москва – добрый город", продукция на площадке сделана руками мастеров с особенностями здоровья. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, соцпроект объединил свыше 1,5 тысячи людей, которые трудятся в инклюзивных мастерских. Маркетплейс "Москва – добрый город" работает уже 2,5 года. Там можно найти более 1,5 тысячи эксклюзивных художественных и ремесленных изделий из разных материалов и в различных техниках.

"Их выполнили вручную люди с инвалидностью в открытых при поддержке города мастерских 40 некоммерческих организаций. Более 200 видов товаров в электронном каталоге – это новогодние подарки и украшения. Впервые они выделены в отдельный специальный раздел", – сказала Ракова.

Покупая эти сувениры, жители Москвы дарят новогоднее чудо авторам работ, поскольку для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными. Товары на маркетплейсе систематизированы по категориям, там можно найти бижутерию, вязаную и шерстяную продукцию, декор и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и многое другое.

Ряд столичных компаний оформили на сайте "Москва – добрый город" заказы для своих клиентов, сотрудников и партнеров. Участниками проекта являются такие организации, как "Изумрудный город", "Бабушкин клубок", "Время перемен", центр "Ремесла", фонды "Творческое объединение "Круг", "Даунсайд Ап" и другие.

Ранее стало известно, что волонтеры Московского НПЗ приняли участие более чем в 20 социальных акциях в уходящем году. Мероприятия объединили сразу несколько сфер: это экологические, просветительские направления, образование, культура и спорт.



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