Более 20 катков с искусственным льдом работают на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В этом сезоне на юге столицы работают более 200 ледовых площадок с искусственным и естественным льдом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На юге Москвы работают 20 открытых катков с искусственным льдом. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: теплыми раздевалками, пунктами проката инвентаря. Самый большой в округе каток площадью около 2850 квадратных метров расположен в районе 9 дома на Каширском проезде. Здесь проходят спортивные мероприятия, в которых принимают участие все желающие вне зависимости от возраста и умений.

Второй по величине каток площадью 2800 квадратных метров находится в районе Братеево на Бесединском шоссе. Площадка ждет посетителей каждый день с 10:00 до 22:00. На третьем месте – каток в парке "Сосенки". Здесь также есть теплая раздевалка, пункт проката коньков.

Кроме того, в этом сезоне в ЮАО работает более 180 катков с естественным льдом.

Ранее Москвичам рассказали о зимних резвлечениях в парке "Яуза". Уже сейчас на территории парка работает 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс и три тюбинговые горки.

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