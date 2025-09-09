Экскурсии, кинопоказы, лекции и мастер-классы пройдут в честь Дня города в Москве 13 и 14 сентября. Посетителям расскажут об истории, культуре, известных жителях и современном развитии столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, праздник объединит пешеходные пространства, площадки форума "Территория будущего. Москва 2030", а также парки, музеи и культурные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.