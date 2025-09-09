Форма поиска по сайту

09 сентября, 14:30

Город

Экскурсии, кинопоказы, лекции и мастер-классы пройдут в честь Дня города в Москве

В Москве открылась регистрация на проект "Открой#Моспром"

Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Роспотребнадзор выявил нарушения в двух ресторанах в центре Москвы

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 9 сентября

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

"Ночь спорта" пройдет на центральных улицах Москвы 20 сентября

Синоптик Евгений Тишковец ответил на вопросы о погоде в Москве

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Два ресторана закрыли в центре Москвы из-за нарушений

Экскурсии, кинопоказы, лекции и мастер-классы пройдут в честь Дня города в Москве 13 и 14 сентября. Посетителям расскажут об истории, культуре, известных жителях и современном развитии столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, праздник объединит пешеходные пространства, площадки форума "Территория будущего. Москва 2030", а также парки, музеи и культурные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

