Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 9 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 9 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 22–24 градусов, по области она составит от 20 до 25 градусов.

При этом будет дуть северо-восточный ветер. Его сила будет варьироваться от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 7 градусов, а в Подмосковье – до 4 градусов.

В течение недели погода в Москве и Подмосковье будет теплой и солнечной. Осадков не ожидается, а давление останется высоким.

В связи с такими погодными условиями в Московском регионе растет уровень пожарной опасности, предупредили синоптики. По прогнозам, дождей не будет как минимум до конца рабочей недели, поэтому любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару.