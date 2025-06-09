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09 июня, 19:30

Технологии

IT-конференция True Tech Day прошла в Москве

IT-конференция True Tech Day прошла в Москве

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В Москве прошла крупнейшая в стране IT-конференция с участием российских и зарубежных экспертов. Участники дискутировали о том, как преодолеть разрыв между фундаментальными исследованиями ученых и потребностями бизнеса.

Помимо деловой части, гости также могли поучаствовать в различных активностях. Например, получить доступ к системам управления электрокаром или создать карманного помощника на основе искусственного интеллекта. Завершилось мероприятие музыкальным сетом от популярных исполнителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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