IT-конференция True Tech Day прошла в Москве

В Москве прошла крупнейшая в стране IT-конференция с участием российских и зарубежных экспертов. Участники дискутировали о том, как преодолеть разрыв между фундаментальными исследованиями ученых и потребностями бизнеса.

Помимо деловой части, гости также могли поучаствовать в различных активностях. Например, получить доступ к системам управления электрокаром или создать карманного помощника на основе искусственного интеллекта. Завершилось мероприятие музыкальным сетом от популярных исполнителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.