07 декабря, 10:00Город
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 12 декабря
Столица готовится к масштабному зимнему фестивалю "Путешествие в Рождество", который пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" с 12 декабря по 11 января. На 35 городских площадках состоится более ста различных мероприятий.
Одним из ключевых событий фестиваля станет благотворительный хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции. На лед выйдут команды "Легенды хоккея России" и "Сборная блогеров", а также юные хоккеисты.
