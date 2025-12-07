Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 12 декабря

Столица готовится к масштабному зимнему фестивалю "Путешествие в Рождество", который пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" с 12 декабря по 11 января. На 35 городских площадках состоится более ста различных мероприятий.

Одним из ключевых событий фестиваля станет благотворительный хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции. На лед выйдут команды "Легенды хоккея России" и "Сборная блогеров", а также юные хоккеисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.