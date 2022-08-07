В Москве откроют еще 19 центров "Московского долголетия". Горожанам старшего поколения доступны кулинарные мастер-классы, спортивные активности и уроки рукоделия.

Сейчас в города открыты 52 центра долголетия. Работают они по экстерриториальному принципу, то есть посещать их могут москвичи старше 55 лет вне зависимости от места жительства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.