Спасатели контролируют водоемы

Из-за жары на столичных водоемах усилены меры безопасности. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, спасатели патрулируют водные акватории.

Москвичи спасаются от пекла у воды. Людей на пляжах и у бассейнов сегодня много. Для посещения некоторых территорий требуется отстоять длинную очередь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.