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Медиафестиваль "Твоя Москва" завершится 9 июля

Медиафестиваль "Твоя Москва" завершится 9 июля

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В эти выходные, 8–9 июля, в парке искусств "Музеон" завершается ежегодный медиафестиваль "Твоя Москва". Он организован телеканалом Москва 24 при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В этом году организаторы сделали акцент на практических навыках эффективного общения. Например, в субботу можно будет послушать лекцию о том, как работают телеграмм-каналы и узнать, как создать настоящий креативный продукт, а в воскресенье – подискутировать об искусственном интеллекте или нейросетях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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