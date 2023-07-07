Медиафестиваль "Твоя Москва" завершится 9 июля

В эти выходные, 8–9 июля, в парке искусств "Музеон" завершается ежегодный медиафестиваль "Твоя Москва". Он организован телеканалом Москва 24 при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В этом году организаторы сделали акцент на практических навыках эффективного общения. Например, в субботу можно будет послушать лекцию о том, как работают телеграмм-каналы и узнать, как создать настоящий креативный продукт, а в воскресенье – подискутировать об искусственном интеллекте или нейросетях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.