Сергей Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2019 года в столице работает уникальная платформа "Цифровой двойник Москвы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что город, являющийся мировым лидером, не сможет существовать без цифровой среды. Для это специалисты разработали цифровую 3D-копию столицы в виртуальной реальности с сооружениями, объектами, а также инженерными и транспортными коммуникациями.

"Уникальная платформа – собственная разработка города. Она помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как реализуются значимые городские проекты", – рассказал Собянин.

Развитием платформы занимается искусственный интеллект (ИИ). Три алгоритма, использующиеся в работе, позволяют отвечать за улучшение детализации, проведение цветокоррекции исходных фотографий и удаление с фотоснимков отдельных объектов, которые могут затруднять работу.

До этого в Москве заработал третий комплексный сервис ИИ, который может выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме. Нейросеть способна выделить цветом области отклонения от нормы, сделать необходимые для врачей измерения и составить текстовое описание. Ежемесячно сервис обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований.



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