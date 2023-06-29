Нейросети проанализировали более 100 тыс маммограмм в Москве с начала года

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Нейросети помогли врачам Москвы проанализировать более 100 тысяч маммограмм, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Умные алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек. Исследования московских ученых доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, сохраняя высокое качество диагностики", – сказала Ракова.

Отмечается, что сейчас в Москве используются более 50 алгоритмов для исследований по 21 клиническому направлению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ.

По его словам, нейросеть способна выделить цветом области отклонения от нормы, сделать необходимые для врачей измерения и составить текстовое описание. Например, на снимке грудной клетки нейросеть видит признаки семи заболеваний, среди которых рак легких, коронавирус и остеопороз позвоночника.

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта