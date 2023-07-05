Фестиваль национальных пород лошадей впервые пройдет в московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичных парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также Дружбы и Измайловском с 7 июля по 6 августа пройдет фестиваль национальных пород лошадей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Организаторами фестиваля выступят Кремлевская школа верховой езды и столичный департамент культуры. В ходе него покажут 13 представителей национальных пород лошадей.

В "Сокольниках" мероприятия состоятся с 7 по 9 июля, в "Кузьминках" – с 14 по 16 июля, в парке "Фили" – с 21 по 23 июля, в парке Дружбы – с 28 по 30 июля, в Измайловском парке – с 4 по 6 августа. В рамках фестиваля для гостей площадок проведут мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.

Вход на фестиваль бесплатный. Подробная информация о мероприятиях будет доступна на сайтах парков и соцсетях Кремлевской школы верховой езды.

В предстоящее воскресенье, 9 июля, на Воробьевых горах состоится фестиваль "Ретрорейс", посвященный городскому и специальному транспорту 1970–80-х годов. Мероприятие пройдет с 10:00 до 21:00. Организатором выступит Музей транспорта Москвы.



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