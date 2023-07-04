Новая площадка "Музейный" сети "Москино" откроется в Москве 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый кинотеатр "Музейный" сети "Москино" откроется в столице 6 июля по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, строение 7 – рядом с Музеем Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в новом культурном пространстве зрители смогут познакомиться с лучшими образцами мирового кинематографа и авторскими новинками. В зале на 90 мест будут показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров, а также артхаусное и фестивальное кино.

Перед показом каждой картины для зрителей будут выступать со вступительным словом кинокритики и исследователи истории кинематографа.

"На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов", – сообщила гендиректор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Она добавила, что на площадке будут работать два киноклуба, которые будут посвящены авторским фильмам и картинам советского золотого века кино.

На открытии в кинотеатре будут показывать трижды оскароносную нуар-драму американского режиссера Билли Уайлдера "Сансет бульвар". Показ начнется в 19:00, билеты можно купить на сайте "Москино".

В дальнейшем в репертуар площадки также войдут фильмы таких режиссеров, как Мартин Скорсезе, Сергей Эйзенштейн, Фрэнсис Форд Коппола, Хаяо Миядзаки и других.

Ранее сообщалось, что на центральной площади парка "Северное Тушино" заработала бесплатная фотовыставка "Маяковский. Стиль. Имидж. Личность". Ее подготовил Государственный музей В. В. Маяковского, она приурочена к 130-летию поэта.

До этого стало известно, что "Газпром-Медиа Холдинг" в ходе Российской креативной недели планирует вынести на обсуждение возможность показа в кино короткометражек молодых режиссеров в качестве предсеансного обслуживания.

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