В РФ предложили показывать короткометражки молодых режиссеров перед киносеансами

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"Газпром-Медиа Холдинг" в ходе Российской креативной недели планирует вынести на обсуждение возможность показа в кино короткометражек молодых режиссеров в качестве предсеансного обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Юлию Голубеву.

"Зритель начал все больше проявлять интереса к российскому контенту. <...> Мы предлагаем рассмотреть возможность их (короткометражек молодых российских режиссеров. – Прим. ред.) показа в качестве предсеансного обязательного обслуживания в рамках широкого кинопроката фильмов, которые получают прокат при госфинансировании", – сказала Голубева.

При этом она уточнила, что для этого потребуется создать специальную комиссию, которая займется отбором картин для показа в таком формате. Топ-менеджер уверена, что инициатива компании поспособствует развитию начинающих режиссеров, поможет им расширить аудиторию, а также позволит отечественной киноиндустрии познакомиться с новыми талантливыми кинематографистами.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ работает над отказом от блокировки некоторых сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний. Ограничения предлагается снимать в том числе с тех пиратских онлайн-кинотеатров, которые не показывают находящиеся в официальном прокате в РФ фильмы.

