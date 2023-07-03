Москва онлайн покажет встречу с режиссерами на фестивале короткометражного кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

4 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фестиваль короткометражного кино, который пройдет в парке "Зарядье" в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест". В лентах снялись известные артисты, такие как Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Владимир Машков и другие.

Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с создателями кино и актерами.

В мероприятии примут участие не только начинающие режиссеры, но и уже известные деятели искусства, в числе которых:



режиссер Андрей Кравчук ("Викинг", "Адмиралъ");

режиссер Илья Аксенов ("Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!");

сценарист Петр Внуков ("Звоните ДиКаприо!", "Мир! Дружба! Жвачка!");

актер Милош Бикович ("Холоп", "Вызов").

Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва-фест" будет проходить до 9 июля и представит свою программу более чем на 60 площадках города. Участниками фестиваля в этом году станут также представители Китая, Турции, Бразилии, Индии и Индонезии. Гостей ждут модные показы, презентации книг и видеоигр, концерты и кино.

Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.