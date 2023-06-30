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13:50

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Москва 24: деятели культуры расскажут о новом городском пространстве "Москино Музейный"

Фото: mos-kino.ru

4 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки в центре столицы "Москино Музейный".

О том, каким будет новое культурное пространство в центре столицы, расскажут:

  • генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
  • генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
  • журналист, телеведущий Александр Казакевич;
  • режиссер, сценарист, куратор и руководитель профиля "Экранные искусства" Школы дизайна НИУ ВШЭ Иван Твердовский.

Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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