13:50События
Москва 24: деятели культуры расскажут о новом городском пространстве "Москино Музейный"
Фото: mos-kino.ru
4 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки в центре столицы "Москино Музейный".
О том, каким будет новое культурное пространство в центре столицы, расскажут:
- генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
- генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
- журналист, телеведущий Александр Казакевич;
- режиссер, сценарист, куратор и руководитель профиля "Экранные искусства" Школы дизайна НИУ ВШЭ Иван Твердовский.
Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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