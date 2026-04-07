Автомобиль Юрия Гагарина можно увидеть на фестивале Музея транспорта Москвы

На ВДНХ стартовал фестиваль "Звездный путь", организованный Музеем транспорта Москвы в честь 65-летия первого полета человека в космос. Главная выставка – "Гараж первого космонавта".

Там можно увидеть личные автомобили Юрия Гагарина, включая его "Волгу", подаренную после возвращения на Землю. Особый интерес вызывает зеленый ГАЗ, за руль которого можно сесть каждому желающему.

