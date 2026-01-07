Посетители рождественских гуляний могут увидеть представления и колядки в Москве

В Москве продолжаются рождественские гуляния. Праздничные программы проходят на различных городских площадках, где гостей ждут уличные фестивали, музыкальные выступления, мастер-классы, театрализованные представления, колядки и новогодние игры.

Погода в столице 7 января будет способствовать прогулкам: ожидается небольшой снег, температура не превысит минус 5 градусов, что соответствует климатической норме. Ветер будет слабым, создавая комфортные условия для посещения парков и уличных праздников.

