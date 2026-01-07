Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 11:45

Город

Посетители рождественских гуляний могут увидеть представления и колядки в Москве

Посетители рождественских гуляний могут увидеть представления и колядки в Москве

В столице открыли десятки бесплатных площадок для игры в керлинг

Бесплатная парковка будет действовать до 10 января в Москве

Движение на Калининской линии метро приостановят с 9 по 12 января

Новый дублер Алтуфьевского шоссе открыли в Москве

Москвичи и туристы могут посетить рождественские гуляния во многих районах города

На Большой Сухаревской площади началось строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

На станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" уложат более 600 км инженерных сетей

На Кольцевой линии московского метро появится новая станция "Достоевская"

Московские производства увеличили выручку на 2 миллиарда рублей благодаря льготам

В Москве продолжаются рождественские гуляния. Праздничные программы проходят на различных городских площадках, где гостей ждут уличные фестивали, музыкальные выступления, мастер-классы, театрализованные представления, колядки и новогодние игры.

Погода в столице 7 января будет способствовать прогулкам: ожидается небольшой снег, температура не превысит минус 5 градусов, что соответствует климатической норме. Ветер будет слабым, создавая комфортные условия для посещения парков и уличных праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоМария Рыбакова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика