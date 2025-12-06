06 декабря, 09:30Город
Построенный по программе реновации дом на востоке Москвы начали готовить к заселению
Построенный по программе реновации дом на 1-ой Мясниковской улице в Москве начали готовить к заселению. Все квартиры там сдадут с отделкой.
Стены оклеят обоями, в ванной положат плитку. На кухне установят электроплиты и датчики пожарной сигнализации, а также сделают розетки, повесят люстры и многое другое. Во дворе появятся игровое пространство для детей и спортплощадка.
