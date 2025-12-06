Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:30

Город

Построенный по программе реновации дом на востоке Москвы начали готовить к заселению

Около 40 тыс пассажиров перевез первый беспилотный трамвай в Москве

Москвичи отметили удобство функции "Быстрый проход" в пригородных поездах

Движение будет ограничено на улице Еланского в Москве 7 декабря

Плюсовая температура в Москве сохранится до конца выходных

Более миллиона рублей заплатили за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом театре

В Коломенском открылся один из самых длинных линейных катков в России

Участниками программы реновации стали около четверти миллиона человек

В "Гостином Дворе" началась книжная ярмарка Non/fiction

На северо-западе Москвы открыли новый волонтерский центр

Построенный по программе реновации дом на 1-ой Мясниковской улице в Москве начали готовить к заселению. Все квартиры там сдадут с отделкой.

Стены оклеят обоями, в ванной положат плитку. На кухне установят электроплиты и датчики пожарной сигнализации, а также сделают розетки, повесят люстры и многое другое. Во дворе появятся игровое пространство для детей и спортплощадка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городреновациявидеоПолина Брабец

