Набережная в районе Правобережной улицы станет точкой притяжения москвичей

Набережная в районе Правобережной улицы скоро станет точкой притяжения москвичей. Ее сейчас благоустраивают. Основная задача – создать комфортную зону отдыха у воды.

Около канала имени Москвы появится пешеходная зона с лавочками. Для спортсменов оборудуют площадки для воркаута и волейбола. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.