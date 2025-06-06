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06 июня, 01:45

Город

Части единого паркового пространства на северо-востоке Москвы сохранят свой функционал

Части единого паркового пространства на северо-востоке Москвы сохранят свой функционал

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Единое парковое пространство создадут на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы создают единое парковое пространство. В состав самого протяженного в Европе парка "Яуза" уже вошли Бабушкинский и Гончаровский парки, и другие зоны отдыха.

Несмотря на то, что теперь они объединены под брендом "Парк Яуза", они останутся в своих границах, сохранят функционал и получат толчок для дальнейшего развития, сообщили в префектуре северо-восточного округа.

Например, в Гончаровском парке и этнодеревне Бибирево отремонтируют инфраструктуру, а в Бабушкинском возобновят работу проекта "Московское долголетие". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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