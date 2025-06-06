06 июня, 01:45Город
Части единого паркового пространства на северо-востоке Москвы сохранят свой функционал
На северо-востоке Москвы создают единое парковое пространство. В состав самого протяженного в Европе парка "Яуза" уже вошли Бабушкинский и Гончаровский парки, и другие зоны отдыха.
Несмотря на то, что теперь они объединены под брендом "Парк Яуза", они останутся в своих границах, сохранят функционал и получат толчок для дальнейшего развития, сообщили в префектуре северо-восточного округа.
Например, в Гончаровском парке и этнодеревне Бибирево отремонтируют инфраструктуру, а в Бабушкинском возобновят работу проекта "Московское долголетие". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.