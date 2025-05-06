06 мая, 18:15Город
Расчеты из 13 стран примут участие в параде Победы
В 2025 году в параде Победы будут задействованы расчеты из 13 стран. Кроме того, на празднование съедутся 29 иностранных лидеров. Самолет президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса уже приземлился в Москве.
Между тем в связи с проведением торжественных мероприятий в ближайшие дни в городе будут действовать транспортные ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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