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06 мая, 18:15

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Расчеты из 13 стран примут участие в параде Победы

Расчеты из 13 стран примут участие в параде Победы

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В 2025 году в параде Победы будут задействованы расчеты из 13 стран. Кроме того, на празднование съедутся 29 иностранных лидеров. Самолет президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса уже приземлился в Москве.

Между тем в связи с проведением торжественных мероприятий в ближайшие дни в городе будут действовать транспортные ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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