Расчеты из 13 стран примут участие в параде Победы

В 2025 году в параде Победы будут задействованы расчеты из 13 стран. Кроме того, на празднование съедутся 29 иностранных лидеров. Самолет президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса уже приземлился в Москве.

Между тем в связи с проведением торжественных мероприятий в ближайшие дни в городе будут действовать транспортные ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.