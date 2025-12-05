Новости Москвы: буквы "М" у входов в метро украсили к Новому году

Столичное метро активно готовят к праздникам. Буквы "М" над входами на станции украсили неоновыми рамками с новогодними элементами: елями, звездами, шарами и леденцами. Также на четырех станциях установлены тематические инсталляции с игрушками, декоративным камином и фигурой Щелкунчика.

Новый дом по программе реновации на востоке Москвы готовят к заселению. Здание на 1-й Мясниковской улице выполнено в терракотовом цвете. Все квартиры в нем сдаются с готовой отделкой: стены оклеены обоями, в ванных уложена плитка, на кухнях установлены электроплиты и датчики пожарной сигнализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.