Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Город

Музей транспорта Москвы отреставрировал двухместный экипаж с откидным верхом

Музей транспорта Москвы отреставрировал двухместный экипаж с откидным верхом

Движение автомобилей после пожара в Оружейном переулке восстановлено

Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом

Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Новости часа: два человека отравились сидром в Удмуртии

"Актуальный репортаж": ЦКБ Святителя Алексия уже год работает в Москве

Новости часа: стало известно о еще одном погибшем от отравления сидром в Димитровграде

Москвичам рассказали о летней программе в столичных парках

Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

"Актуальный репортаж": постройку-барбекю заметили на крыше дома на Фрунзенской набережной

В Музее транспорта Москвы отреставрировали один из старейших экспонатов – двухместный экипаж с откидным верхом. Такие дрожки возили пассажиров в России с середины XVIII века до 1940-х годов. Легкие экипажи с рессорами называли пролетками.

Увидеть отреставрированный экипаж можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея. В будущем пролетка войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика