Музей транспорта Москвы отреставрировал двухместный экипаж с откидным верхом

В Музее транспорта Москвы отреставрировали один из старейших экспонатов – двухместный экипаж с откидным верхом. Такие дрожки возили пассажиров в России с середины XVIII века до 1940-х годов. Легкие экипажи с рессорами называли пролетками.

Увидеть отреставрированный экипаж можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея. В будущем пролетка войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.