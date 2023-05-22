Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Первый в России Дворец бильярдного спорта открыли на территории столицы. В городе завершилась реновация спорткомплекса "Москвич" в Текстильщиках. Теперь это многопрофильная площадка.

Какие возможности есть для спортсменов и жителей района? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.