Специалисты демонтируют незаконную надстройку к зданию в Головинском районе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Специалисты демонтируют незаконную надстройку к зданию на Солнечногорской улице в Москве. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Там располагалось нежилое двухэтажное здание 1956 года постройки площадью 453 квадратных метров. По словам Гамана, владелец провел реконструкцию объекта, после чего появилась надстройка площадью 245,4 квадратных метра.

"Как установила проведенная экспертиза, во время работ были нарушены градостроительные нормы и правила, и эксплуатация сооружения создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, город не давал разрешения на реконструкцию здания. По иску департамента суд обязал ответчика снести самострой", – цитирует Гамана портал мэра и правительства Москвы.

Во время судебных разбирательств стало известно, что данная территория не предоставлялась для строительства или реконструкции. При этом не оформлялась разрешительная документация на возведение надстройки. После демонтажа объекту вернут первоначальный облик.

По данным департамента, с начала этого года суды разных инстанций признали самостроями шесть объектов на севере Москвы. Их общая площадь составляет почти три тысячи квадратных метров.

Ранее Гаман рассказал, что суд признал самостроем здание и некапитальную пристройку к нему на улице Говорова в столичном Можайском районе. Стало известно, что бизнесмен разместил объект на собственном участке без оформления документов. Теперь владельца обязали демонтировать постройку в течение месяца.

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