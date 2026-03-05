График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 11:30

Город

Московский фитнес-клуб оштрафовали на 2 млн рублей за музыку в раздевалке

Московский фитнес-клуб оштрафовали на 2 миллиона рублей за музыку в раздевалке. Если она звучит в коммерческом помещении, это считается публичным исполнением, пояснили в Российском авторском обществе. Проигрывание одного трека с авторским правом стоит 20 тысяч рублей.

При этом не имеет значения, играет ли песня по радио или это скачанный трек. Если договор на использование музыки не заключен, звучание признается нарушением исключительных прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Елизавета БорисоваИван ЕвдокимовМария Рыбакова

