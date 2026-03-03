"Мой район. Место встречи": Алтуфьевский район с Анатолием Журавлевым

В Алтуфьевском районе начался московский период жизни Анатолия Журавлева. Судьба актера театра и кино неразрывно связана с городом уже 30 лет. В этом выпуске вместе с экспертами зрители узнают, как менялся район на протяжении веков.

Своими историями поделятся заслуженный мастер спорта России по киокусинкай Александр Еременко и победитель всероссийских соревнований Мария Смычагина. Кроме того, врач-иммунолог Алексей Бессмертный расскажет, что делать, чтобы поддержать иммунитет в межсезонье.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".