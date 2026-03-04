Форма поиска по сайту

04 марта, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Тропарево-Никулино с Наталией Гулькиной

Певица и автор песен Наталия Гулькина прогулялась по району Тропарево-Никулино, где прошли ее детство и юность. Она поделилась теплыми воспоминаниями о жизни в этих местах и рассказала, как менялся район на протяжении лет.

Вместе с артисткой зрители отправились на прогулку в Тропаревский лесопарк – одну из главных точек притяжения Южного округа для любителей природы. Телезрителям показали, кого из животных можно встретить на его тропинках.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

