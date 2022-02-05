В столице продолжают выявлять нарушителей масочного режима

Штрафы за нарушение масочного режима все еще актуальны. По-прежнему пассажирам без маски в общественном транспорте придется заплатить 5 тысяч рублей.

Проверяют соблюдение правил и в общественных местах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.