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Общество

11:02

Москвичам с COVID-19 напомнили о необходимости использования "Социального мониторинга"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи, заразившиеся коронавирусом, должны использовать приложение "Социальный мониторинг", контролирующее соблюдение ими карантина. Об этом напомнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 12-УМ горожане с подтвержденным диагнозом "коронавирус" обязаны на всем протяжении лечения использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис "Социальный мониторинг", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что требование использовать сервис обусловлено необходимостью защитить от инфицирования SARS-CoV-2 других жителей города.

Сейчас на фоне высокой заболеваемости проверка данных пользователей при регистрации в "Социальном мониторинге" занимает больше времени. Тем не менее штрафы за этот период не предусмотрены, успокоили в департаменте.

Ранее в России сократили карантин для контактировавших с больными COVID-19. Теперь он составляет 7 дней, а не 14. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что контактным и вовсе не придется соблюдать самоизоляцию, если до этого они привились от коронавируса или перенесли инфекцию.

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