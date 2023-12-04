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04 декабря, 11:15

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Городские службы продолжают расчищать улицы Москвы после рекордного снегопада

Городские службы продолжают расчищать улицы Москвы после рекордного снегопада

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Городские службы продолжают расчищать столичные улицы после рекордного снегопада. По состоянию на 4 декабря, высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров. Это рекордный показатель за все 145 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отмечается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. На данный момент в столице спецтехника и коммунальщики работают круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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