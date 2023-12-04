В Москве открыли прием заявок на участие в акселераторе Moscow Fast Track

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track для обучения столичных предпринимателей основам по выходу компаний на иностранный рынок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, во время 12-недельного обучения представителям компаний объяснят, как адаптировать продукцию к внешним рынкам. Они также смогут продемонстрировать предложения иностранным партнерам. На протяжении программы сотрудники предприятий смогут задавать вопросы наставникам в формате тематических треков. Кроме теории, проведут также индивидуальные консультации, встречи, групповые воркшопы и мастер-классы.

Акселератор направлен на представителей четырех отраслей: разработчиков решений для умного города, создателей потребительских товаров и производителей технологий в сфере образования и медицины.

"Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получат больше 40 предприятий", – добавила заммэра Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие можно на сайте Московского экспортного центра до 21 декабря. Обучение начнется в январе, а результаты проекта будут в апреле 2024 года.

Ранее участники проекта "Академия инноваторов" получили доступ к карте запросов крупных компаний на разработку технологических решений. Пользователи могут сами выбрать заказы, откликнуться и подготовить свои предложения. Им доступно больше 30 заявок промышленных компаний, банков, девелоперов, крупных ретейлеров, агропромышленного холдинга и оператора сотовой связи.



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