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04 декабря, 07:15

Транспорт

Москвичам рассказали об изменениях цен на такси из-за непогоды

Москвичам рассказали об изменениях цен на такси из-за непогоды

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Стоимость проезда от редакции телеканала Москва-24 по адресу улица Правды, 24, до аэропорта Шереметьево на такси эконом-класса составляет 1 676 рублей. Отмечается, что стоимость поездки в такси по тарифу "комфорт" и "комфорт+" отличается всего на 118 и 210 рублей соответственно.

Кроме того, усиливается трафик, и растет время в пути, поэтому москвичей призывают выезжать из дома заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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