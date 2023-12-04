Москвичам рассказали об изменениях цен на такси из-за непогоды

Стоимость проезда от редакции телеканала Москва-24 по адресу улица Правды, 24, до аэропорта Шереметьево на такси эконом-класса составляет 1 676 рублей. Отмечается, что стоимость поездки в такси по тарифу "комфорт" и "комфорт+" отличается всего на 118 и 210 рублей соответственно.

Кроме того, усиливается трафик, и растет время в пути, поэтому москвичей призывают выезжать из дома заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.