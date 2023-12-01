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01 декабря, 16:30

Технологии

Tele2 обновила телеком-инфраструктуру в московском метро

Tele2 обновила телеком-инфраструктуру в московском метро

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Tele2 закончила модернизацию телеком-инфраструктуры в московском метро и обещает своим абонентам непрерывную связь на протяжении всего пути. Теперь связь в метро будет работать стабильно.

Как рассказал технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин, в 2023 году оператор сотовой связи обеспечил 100% станций и перегонов метрополитена непрерывной связью. Кроме того, в 2023 году мобильный оператор улучшил связь между станциями Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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