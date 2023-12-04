В Роспотребнадзоре предложили новые правила маркировки молочной продукции

В Роспотребнадзоре предложили выкладывать молочную продукцию на полках магазинов с соответствующими цветными ценниками. Так, продукты, содержащие заменитель молочного жира, будут промаркированы оранжевыми ценниками, а продукты без заменителя молочного жира (БЗМЖ) будут отмечены зелеными.

Ожидается, что такая маркировка позволит покупателям проводить меньше времени в поисках необходимых продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.