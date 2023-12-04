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04 декабря, 08:00

Общество

В Роспотребнадзоре предложили новые правила маркировки молочной продукции

В Роспотребнадзоре предложили новые правила маркировки молочной продукции

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В Роспотребнадзоре предложили выкладывать молочную продукцию на полках магазинов с соответствующими цветными ценниками. Так, продукты, содержащие заменитель молочного жира, будут промаркированы оранжевыми ценниками, а продукты без заменителя молочного жира (БЗМЖ) будут отмечены зелеными.

Ожидается, что такая маркировка позволит покупателям проводить меньше времени в поисках необходимых продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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