04 апреля, 23:00Город
Третий этап благоустройства Ленинского проспекта стартовал в Москве
В Москве стартовал третий этап благоустройства Ленинского проспекта. В планах – реконструкция участка длиной около 3 километров от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Это будет финальный этап реконструкции одной из главных улиц столицы.
Работы по обновлению Ленинского проспекта начались в 2020 году. Что было сделано в ходе благоустройства? И когда планируется завершить все работы?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.