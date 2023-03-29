Разработчик рассказал о способе, который может обезличить данные россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы полностью обезличить персональные данные пользователей, понадобится специальная математическая модель оценки качества данных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на замдиректора Центра на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслана Пермякова.

"Она описывает граничные условия сохранения ценности данных для разработчика и оценивает риск повторной идентификации", – отметил специалист.

Модель не позволит сделать данные полностью обезличенными, но поможет стереть привязку к конкретному пользователю. Разработчики подбирают такие параметры, которые привязывают информацию сразу к нескольким людям, объяснил Пермяков.

"Обычно в процессе обезличивания личные данные становятся либо слишком общими, либо остается возможна их привязка к конкретному человеку", – добавил он.

Замдиректора Центра компетенций пояснил, что при использовании первого варианта ценность данных попросту исчезает, а вот второй вариант создает риск для будущей утечки персональных данных.

"Благодаря разработке мы сможем создать сервис, который будет формировать датасет (базу данных. – Прим. ред.) по заданным параметрам", – заключил Пермяков.

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