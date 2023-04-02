В Москве завершился демонтаж новогодних световых конструкций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он поделился, что работники отправили световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года.

"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Они созданы с использованием современного энергосберегающего оборудования, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в период новогодних праздников столицу украшали свыше 4 тысяч самых разных световых конструкций.

Демонтаж оставшихся новогодних световых конструкций в Москве стартовал 27 марта. Часть украшений, в том числе свыше тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, напомнил Бирюков.

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