Диетолог предупредила об опасности цельнозернового хлеба

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Цельнозерновой хлеб может раздражать слизистую и вызывать вздутие живота, поэтому его не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, которая при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может быть противопоказана. Она способна вызывать вздутие, метеоризм", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда на слизистой желудочно-кишечного тракта есть какие-то повреждения, воспаления, то цельнозерновой хлеб, в частности клетчатка из него, проходя через эти слизистые, может просто их травмировать. Это достаточно грубая еда.

Кроме того, цельнозерновой хлеб лучше не употреблять при наличии непереносимости глютена или аллергии на него.

"Мы говорим не только о клетчатке, но еще и о самом хлебе. Хлеб, будь то цельнозерновой или нецельнозерновой, содержит глютен, поэтому может быть неполезен людям с аллергией или непереносимостью клейковины. Когда к ним в организм попадает белок пшеницы или ржи, иммунная система начинает разрушать его, разрушая свой же собственный тонкий кишечник", – заключила Соломатина.

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