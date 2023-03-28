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12:53

Общество

Диетолог предупредила об опасности цельнозернового хлеба

Фото: depositphotos/Irochka

Цельнозерновой хлеб может раздражать слизистую и вызывать вздутие живота, поэтому его не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, которая при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может быть противопоказана. Она способна вызывать вздутие, метеоризм", – отметила эксперт.

Когда на слизистой желудочно-кишечного тракта есть какие-то повреждения, воспаления, то цельнозерновой хлеб, в частности клетчатка из него, проходя через эти слизистые, может просто их травмировать. Это достаточно грубая еда.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Кроме того, цельнозерновой хлеб лучше не употреблять при наличии непереносимости глютена или аллергии на него.

"Мы говорим не только о клетчатке, но еще и о самом хлебе. Хлеб, будь то цельнозерновой или нецельнозерновой, содержит глютен, поэтому может быть неполезен людям с аллергией или непереносимостью клейковины. Когда к ним в организм попадает белок пшеницы или ржи, иммунная система начинает разрушать его, разрушая свой же собственный тонкий кишечник", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам рассказали, чем лучше заменять выпечку из муки высшего сорта. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, в подобной продукции уже нет полезных веществ. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из обдирной муки либо низших сортов и грубого помола.

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