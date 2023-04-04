Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию в мае

Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию. Строительные работы начнутся в мае и продлятся около трех лет.

За это время комплекс превратят в современный центр конного спорта и общественное пространство для отдыха москвичей. Основное историческое здание отреставрируют, сохранив интерьеры, скульптуры и живопись, а остальную часть обновят. Там построят тренировочный центр, манеж и ветеринарный сектор для круглосуточной помощи животным.

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